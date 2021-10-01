KDHC başarılı bir uçaksavar füzesi testi gerçekleştirdiğini duyurdu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Savunma Bilimleri Akademisi, 30 Eylül'de yeni geliştirdiği bir uçaksavar füzesini test ettiğini açıkladı.

Rodong Sinmun'un haberine göre Kore Siyasi Büro Başkanlığı üyesi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon, ulusal savunma başlığında önde gelen yetkililerle birlikte test lansmanını izledi.

KDHC Savunma Bilimleri Akademisi, genel testin olası uçaksavar füze sistemlerinin incelenmesi ve geliştirilmesinde pratik bir öneme sahip olduğunu açıklarken yeni tip uçaksavar füzesinin savaş performansının önemli bir artış sağladığına dikkat çekti.

Çift dümen kontrol teknolojisi ve çift impulslu uçuş motoru gibi yeni kilit teknolojilerin tanıtılmasıyla füze kontrol sisteminin hızlı tepki verme ve güdüm doğruluğunun yanı sıra hava hedeflerinin düşürülmesinin mesafesi doğrulandı.

Bu haftanın başlarında, KCNA yeni bir hipersonik aracının başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Bilinen neredeyse tüm hava savunma ve takip sistemlerinden kaçabilen bir füzenin geliştirilmesi, yalnızca ABD, Çin ve Rusya'nın başardığı bir adımdı.

Hipersonik testten sadece birkaç dakika sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan KDHC'nin BM büyükelçisi Kim Sung, diğer ulusların düşmanca tutumunu göz önünde bulundurarak ülkenin kendini savunma ve yeni silahları test etme hakkını savundu.

Kim, "Kore Yarımadası'nda muhtemel yeni bir savaşın patlak vermemesi, ABD'nin KDHC'ye olan merhametinden kaynaklanmıyor. Çünkü devletimiz, askeri işgal girişimlerinde düşman güçleri kontrol edebilen, büyüyen güvenilir bir caydırıcıdır" dedi.