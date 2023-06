Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı: 'Her şeyden önce bir devrimciydi'

Karadeniz müziğinin önemli temsilcisi, “Şair ceketli çocuk” Kazım Koyuncu, 18 yıl önce bugün 33 yaşında yaşamını yitirdi.

Koyuncu'nun sevenleri, ölüm yıldönümünde onu doğduğu, büyüdüğü köy olan, Lazca adıyla Pançol'daki mezarı başında andı.

Anma törenine; yakınları, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Karadeniz'in birçok kentinden gelen sevenleri katıldı. Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ile Borkça Belediyesi Kadın Korosu, Koyuncu'yu mezarı başında eserlerini seslendirerek andı.

Kazım koyuncu ailesi adına Hasan Bilgin şunları söyledi:

"Kazım her şeyden önce kendisi bir devrimciydi ve bulunduğu mücadele alanında hiçbir zaman perdenin arkasında değil hep perdenin ve masanın önünde gitarına vurduğu telinde, dilinden dökülen sözcüklerinde aktarmıştır. Sanat biliyorsunuz ki bir devrimdir ve sanatı icra edenler de devrimcidir. 6 Şubat günü ülkemizin yaşadığı çok acı ve yaşam hakları alındı insanların ve neden alındı deyince hep kader dendi. Ama ne yazık ki kader olmadığını her birimiz bunları yaşayarak gördük. Seneler önce Kazım bir konuşmasında ülkenin doğasıyla, dereleriyle yapısıyla, yerleşim yeriyle bir açık televizyon programında şöyle şeyler ifade etmişti. 'Anlatılmasından geçer, devlet benim haklarımı korumak için var der Kazım konuşmasında, heyelanlar oluyor bu kader mi sanki, depremler oluyor kader miydi bu, aynı şiddet ve her yerde depremler oluyor. İki kişi bayılıyor ve yaralanıyor kader mi bu. Bizim heyelanlardan her yıl bir sürü insan ölüyor kader mi bu, bu sizin kötü niyetli, ya da beyinsizlik yaptığınız politikalar ve imara açılan yerler barajlar yapmak gibi şeyler, şeyler devam eder gider.'"

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi "Kazım Koyuncu’nun sanatçı ve müzisyen tarafından ayrı bir tarafı da vardı ve devrimciliği de ön taraftaydı. Kazım Koyuncu yöremizin çıkarmış olduğu, uluslararası platformlarda kabul görmüş ve birçok ülkede hala eserleri seslenmektedir ve yöremizde Kazım Koyuncu ile birlikte birçok sanatçının çıkmasına neden olmuş ve öncülük yapmıştır. Bu anlamda kendisini burada saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu da Koyuncu’nun mezarı başında şunları söyledi:

“Kazım ile geçmişte benim de tanışıklığım var. Karadeniz’de müzik deyince Kazım’dan önce ve Kazım’dan sonra diye tarifliyorum ben. Kazım’dan önce, evet, çok değerli edebiyatçı, yazar, sanatçı bu böyle yine yetiştirdi. Kazım’dan sonra da yetişti, yetişiyor da. Ama Kazım bir şeyi ortaya çıkardı, unutmuş olduğumuz devrimci ruhumuzu, 12 Eylül faşizminde yenildiğimiz, yenik düştüğümüz o devrimci ruhu ortaya çıkardı. Nesi ile? Gitarının teliyle, sözüyle, duruşuyla, her şeyiyle bize… Sadece müzik yapmadı, aslında devrimciliği tekrar hatırlattı Kazım bize. Onun için Kazım sıradan bir insan, bir müzisyen değil bizim için. Buraya gelip günah çıkardığımız bir yer de değil. Evet 18 yıl olmuş. Doğan çocuk 18 yaşında, Kazım ile büyüyor. Böyle bir Kazım.”

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kazım Koyuncu’nun anmasında, “Dünyaya çok şey bırakan başka bir müzisyen yoktur. Kaçkar’ın eteklerinde bedeni toprakla buluşmuş binlerce insan vardır. Hakikaten devrimci, Laz müzisyen kardeşim benim Kazım Koyuncu çok uzun yıllar daha bizimle olacak. Türkülerini biz söylemeye devam ediyoruz, siz söylemeye devam edeceksiniz. Bugün iyi ki buradayız, büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk. Kazım’a selam olsun” diye konuştu. (ANKA)