İş kazası dosyasına patron müdahalesi mi var?

Bundan yaklaşık bir yıl önce geçirdiği iş kazası sonucunda engelli olan Menderes Kış, bir yandan tedavisine devam etmeye çalışırken bir yandan da açtığı davaların sonucunu bekliyor.

Fettah Tamince'ye ait Sembol İnşaat'ın Kazakistan'daki şantiyesinde çalışırken geçirdiği kaza sonucunda iki ayağı da kırılan Menderes Kış 10 aydır hakkını almak için mücadele ediyor. İnşaatta çalışırken iskeleden düşen Kış, gittiği hastanede tedavi olmak isterken sigortasının yatmadığını öğrenmişti.

Kaza sonrasındaki ilk temaslarında yetkililere iş kazası demesine rağmen kayıtlara iş kazası olarak geçirilmediğini ifade eden Menderes Kış, açtığı davalar hakkında da şüphe uyandıran bazı örnekleri soL'a anlattı.

'Sembol İnşaatın adını karıştırma, taşeron firmaya dava aç, tazminatı karşılayalım'

Firmaya açtığı davadan ötürü çalıştığı günlerin de parasını alamadığı ifade eden Kış süreci şöyle özetledi:

"Ağrı'da SGK'ya şikayet konusunda başvurumu yaptım. Ağrı'da ikamet ettiğim için bağlı bulunduğum ilin kurumuna teslim ettim dosyayı. Ağrı, dosyanın muhatabı olduğu için evrakları İstanbul'a ilettiğini söyledi. Başvurumdan yaklaşık 6 ay sonra da evrakların Antalya'ya iletildiğini öğrendim. Şirketin merkezlerinden birinin Antalya'da olmasından ötürü dosyalarımın oraya iletildiğini söylediler. Sonra Antalya'dan bir telefon geldi. 'Sembol İnşaatın adını karıştırma, taşeron firmaya dava aç biz de tazminatı karşılayalım' diye bir görüşme yaptılar. Bu telefonun ardından Antalya'da dosyalarımın bekletildiğini, bu süre zarfında bir kez dahi incelemediğini ve tekrar İstanbul'a gönderildiğini öğrendim."

'Adalet yerini bulsun istiyorum'

Suç duyurusu dosyasının şu anda İstanbul Büyükçekmece savcılığında bekletildiğini belirten Menderes Kış, şöyle konuştu:

"11 aydır dosyam hakkında tek bir geri dönüş olmadı. Olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadım. Herhangi bir sağlık güvencem yok ve artık engelliyim. Kış ayları da başladı. Hem tedavimi yapabilmem hem de mağduriyetimin giderilmesi için bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Sonuna kadar haklıyım. Bu yüzden de oyalıyorlar. Çevrede kime sorsam şirketlerin benzer durumlarda yargıya müdahale ederek süreçleri işçilerin aleyhine bozduğunu öğrendim. 'Burada da benzer bir durum mu var?' diye düşünmüyor değilim. Adalet yerini bulsun istiyorum."

Beş çocuk babası Kış, kazaya 11 kişi tanık olduğu halde SGK'nın neyi beklediği konusunda sorularını yenilerken dava sürecinin takipçisi olacağını ifade etti.