Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs anması

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'ten oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu’nda bir araya geldi.

Anmada hayatın kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl başkanı Senem Doruk ve TKP milletvekili adaylarından oluşan bir heyet, her sene yapılan Kazancı Yokuşu'nda yapılan 1 Mayıs anmasına katıldı.

Anma sonrası, Şişhane'de yapılacak olan anmaya doğru yürümek isteyen kitle, bariyerlerle çevrili alanda uzun süre bekletilerek engellendi.