Kazakistan'daki Rus barış gücünün tamamı ülkelerine geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü birliğinden Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu on uçağın tamamı Kazakistan'dan Rusya'nın orta kesimindeki İvanovo'ya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KGAÖ Toplu Barış Güçlerine bağlı Rus barış gücü askerleriyle birlikte on uçağın tamamı Kazakistan'dan Severny havaalanına (İvanovo) ulaştı." denildi.

Bakanlık, son askeri nakliye uçağının havaalanına inişinden sonra bir karşılama töreni düzenleneceğini ve ardından personelin teçhizatıyla birlikte kalıcı üsleri için yola çıkacağını söyledi.

Açıklamada, "Verilen tüm görevleri yüksek profesyonellik ile yerine getiren Rus paraşütçüler için havaalanında bir karşılama töreni düzenlenecek" denildi.

2 Ocak'ta Kazakistan'ın birçok şehrinde başlayan eylemlerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden askeri yardım talep etti. Sonuç olarak, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan ülkeye barış gücü konuşlandırdı.

13 Ocak'ta KGAÖ barışı gücü birlikleri Kazakistan'dan çekilmeye başlamıştı.