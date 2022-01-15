Kazakistan'da kilit sektörlerin başındaki damatlar istifa etti

Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in iki damadı devlet petrol ve gaz nakliye şirketlerinin yöneticiğinden istifa etti.

Kazakistan'ın varlık fonu Samruk-Kazyna'nın bugün yaptığı açıklamaya göre Kayrat Şaripbayev ve Dimaş Dossanov, sırasıyla devlet petrol boru hattı şirketi KazTransOil ve doğalgaz boru hattı operatörü QazaqGaz'ın genel müdürlüklerinden istifa etti.

KazTransOil'in genel müdürünün oğlunun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre Kayrat Şaripbayev, eski cumhurbaşkanın en büyük kızı Dariga Nazarbayeva ile evli. Şaripbayev ve Dariga Nazarbayeva ilişkileri hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Dossanov'sa Nazarbayev'in en küçük kızı Aliya Nazarbayeva'nın kocası.

Samruk-Kazyna damatların istifaları için herhangi bir gerekçe göstermedi.

SSCB'nin çözülmesinden 2019'daki istifasına kadar Kazakistan'ın lideri olan Nazarbayev'in aile fertleri ve yakın dostları bir çok kilit sektörde yabancılarla birlikte ortak konumunda. Nursultan Nazarbayev Cumhurbaşkanlığı görenvinden ayrılmasına karşın 'güvenlik konseyi başkanlığı' adı altında geniş yetkileri elinde tutmaya devam ediyordu. Ancak geçtiğimiz hafta mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, güvenlik konseyi başkanlığını Nazarbayev'den devraldığını duyurmuştu.

4 Ocak'taki protestoların patlak vermesini takiben Tokayev, bu hafta Nazarbayev'in yandaşlarının yeni kurulan yardım fonuna düzenli bağışlar yaparak servetlerini halkla paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca bugün yetkililer, bir enerji bakan yardımcısı ve "fahiş fiyat artışından sorumlu" olduklarına inandıkları diğer birkaç yetkiliyi gözaltına aldıklarını açıkladı.