Kazakistan’daki protestolarda ölü sayısı 164’e yükseldi

Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı yapılan protestoların ardından yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısı 164'e yükseldi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, olayların başladığı günden bu yana 103 kişi Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan medyasında protestolara Kırgızistan vatandaşlarının katıldığı iddia edildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Kırgızistan vatandaşlarının Almatı’daki olaylara katıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kazakistan makamları olaylarda 6 bine yakın kişinin gözaltına alındığını ve bunların önemli kısmının yabancı uyruklu olduğunu açıklamış, hangi ülke vatandaşları olup olmadığına dair bilgi vermemişti.