Kazakistan'daki patlamalar sonucu 4 kişi öldü

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, dün patlamaların yaşandığı Kazakistan'ın Jambıl Eyaleti'ndeki askeri depoda yangına müdahale sırasında dört kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bakan, "Ne yazık ki dört asker öldü" dedi.

Yermekbayev, soruşturmanın devem ettiğini söyledi ve "Çeşitli nedenleri dışlamıyoruz. Bu bir güvenlik kuralı ihlali, kendiliğinden tutuşma, kimyasal reaksiyon olabilir, kasıtlı bir kundaklama veya sabotaj ihtimali de göz ardı edilemez" diye ekledi.

Acil Durumlar Bakanı Yuri İlyin ise brifingde, patlama ve yangın sonrası birkaç kişinin daha arandığını söyledi.

Jambıl Eyaletindeki askeri depolardan birinin yakınında 26 Ağustos günü akşam 7 sularında yangın çıktı. Yangın 6 ayrı patlamaya neden oldu. Olayda 66 kişi yaralandı, 28'i hastaneye kaldırıldı.