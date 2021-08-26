Kazakistan'da 6 patlama meydana geldi

Kazakistan'ın Jambıl Eyaleti'nde patlamalar meydana geldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre, bir askeri birliğin yakınındaki bir mühimmat deposunda altı patlama kaydedildi.

Açıklamada "Depoda ağırlıklı olarak geniş bir etki alanına sahip olmayan mühendislik mühimmatları depolanıyor. Toplam altı patlama kaydedildi" denildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki mühimmat deposu patlamalarında yaralananların sayısının arttığını ancak genel olarak durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Tam yaralı ve ölü sayısı açıklanmazken Cumhurbaşkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın sonrası müdahale devam ediyor. Kurtarma ekipleri, askerler, sağlık ekipleri ve ilgili herkes aktif olarak çalışıyor. Maalesef can kaybı artıyor. Ancak genel olarak durum kontrol altında" dedi.

Yerel basına göre patlamalarda en az 66 kişi yaralandı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ysa 1.200 kişiyi tahliye etmeye başladıklarını duyurdu.

Tokayev, yakınlardaki Taraz kentinin sakinlerini ihtiyatlı olmaya çağırdı.