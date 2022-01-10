Kazakistan'da 'terörist' diye yaftalanan Kırgız müzisyen serbest bırakıldı

Kazakistan devlet kanalında şiddetli gösterilere para karşılığında katıldığını "itiraf" eden Kırgızistan vatandaşı caz piyanisti Vikram Ruzahunov bugün serbest bırakıldı.

Kazak makamları tarafından, terörizmle suçlanan bir şahsın dün paralı bir eylemci olduğunu sözlü olarak "kabul ettiği" bir video yayınlanmıştı. Ancak görüntülerde yüzünde morluklar ve kesikler olan şahsın Kazakistan ve Kırgızistan'da tanınmış bir caz müzisyeni olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Aralık ayının sonunda Kazakistan'daki konseri için uçak bileti alan Ruzahunov, 2 Ocak günü ülkeye varmıştı. Ruzahunov'un görüntülerdeki ifadelerini işkence ve baskı altında verdiğine yönelik endişeler Kırgızistan yetkilileri ve caz müzisyeninin ailesi tarafından dile getirilmişti.

Kırgızistan işkence olasılığını soruşturacak

Kazakistan güvenlik yetkilileri tarafından bugün serbest bırakılan Vikram Ruzahunov, bildirildiğine göre ülkesine geri döndü.

Pazar günü, gözaltı haberleri ortaya çıktıktan sonra Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi başkanı Kamçıbek Taşiyev gazetecilere verdiği demeçte Ruzahunov'un "terörist değil", "sıradan bir vatandaş, müzisyen, düzgün bir adam" olduğunu söylemişti.

Kırgızistan zorla gözaltına alınan vatandaşı için Kazakistan'a protesto notası yollarken bu sabah Kırgızistan Adalet Bakanlığı da ülkenin başsavcısına Ruzahunov'a yönelik olası işkenceyi soruşturması için bir talep gönderdi.

Kırgızistan, Kazakistan'ın yardım talebi doğrultusunda ülkeye barış gücü yollayan KGAÖ müttefiklerinden biri.