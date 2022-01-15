Kazakistan'da resmi ölü ve yaralı sayısı açıklandı

Kazakistan'da savcılık 4 Ocak'ta başlayan ve bir hafta süren eylemlerde 19'u polis memuru ve asker olmak üzere en az 225 kişinin öldüğünü duyurdu. 4 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazakistan Başsavcılık Sözcüsü yaralananların 3 bin 400'ünün kolluk görevlisi ve askerin olduğunu öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'yse basın toplantısında yaptığı açıklamada ölenlerin büyük çoğunluğunun ülkedeki hastanelerde öldüğünü söyledi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ölen kişi sayısı 175 olarak açıklandı.

Savcılığa göre 20 binden fazla kişi 'şiddetli ayaklanmalara' katıldı ve sonrasında 546 ceza davası açıldı. Başsavcılık ceza davalarının 44'ünün terörle, 19'unun cinayetle bağlantılı olduğunu ifade ederken 700 şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve bunlardan 446'sının mahkemeye çıktığını söyledi.

Kazakistan'da bu yılın başında akaryakıt fiyatlarındaki keskin zamlara karşı eylemler tetiklenmişti.

Kazak yetkilileri 20 bin kadar “terörist” olduğunu iddia ettikleri kişinin "şiddete karıştığını" söyledi, ancak bu sayıyı destekleyecek herhangi bir delil sunulmuş değil.