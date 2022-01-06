Kazakistan'da çatışmalar sürerken hükümet akaryakıt fiyatlarını sabitledi

Kazakistan'da zamlara karşı başlayan eylemler ülke geneline yayılırken, Almatı kentinde bu sabah saatlerinde askerlerin eylemcilere müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Yağma olaylarının yaşandığı Almatı'da gece saatlerinde büyük bir "terörle mücadele" operasyonu başlatıldığı açıklanırken, Kazak polisi onlarca silahlı kişinin "etkisiz hale getirildiği" açıklamasını yaptı.

TASS haber ajansının aktardığına göre bu sabah saatlerinde Almatı Belediye Başkanlığı önünde ordu ile silahlı kişiler arasında yoğun çatışmalar başladı.

TASS muhabiri askeri birliklerin Almatı meydanına konuşlandığını belirterek "Yoğun çatışmalar sürüyor" dedi.

Polis sözcüsü: Onlarca saldırgan etkisiz hale getirildi

Almatı Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek Habar-24 televizyonuna yaptığı açıklamada kentte gece saatlerinde "aşırılıkçı güçlerin yönetim binalarına ve polis merkezine saldırdığı"nı kaydetti. Azirbek "Onlarca saldırgan etkisiz hale getirildi, kimlikleri belirleniyor" ifadesini kullandı. Azirbek Almatı'da "terörle mücadele operasyonu"nun devam ettiğini belirterek kent sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kazakistan devlet televizyonu sokaklarda insanlara dağıtılan silahlara ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

Ülkede Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada protestolar sırasında binin üzerinde kişinin yaralandığı, 400'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü: Kazakistan'a barış gücü yollayacağız

Öte yandan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, örgüte bağlı barış güçlerini Kazakistan'a yollama kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya hava indirme birlikleri gönderdi

Sputnik'in aktardığına göre barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan’da çalışmaya başladı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan’daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi.

Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor.

KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya’nın barış gücü olarak Kazakistan’a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya’nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor.

Rusya'nın Kazakistan'a gönderdiği hava indirme birliklerinin üslerinden ayrılışı böyle görüntülendi.

Üç havalimanında uçuşlar yapılamıyor

Habar-24 televizyonu Almatı, Aktöbe ve Aktau kentlerindeki havalimanlarının protestolar nedeniyle kapandığını, bugünkü uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Demiryollarının trafiğe kapatılması da 25 tren güzergahının iptaline neden oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev dün gece yaptığı açıklamada "Terörist çeteler Almatı havalimanında 5 uçağa el koydu" demiş ve daha sonra havalimanında kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

'Polislerin başı kesildi' iddiası

Öte yandan Kazakistan devlet televizyon kanalı Habar-24'ün Almatı yetkililerine dayandırdığı haberine göre kentteki çatışmalarda 13 polis ve güvenlik gücü öldü, 353'ü yaralandı.

Haberde 2 polisin başının kesildiği aktarılırken kanal, kent yetkililerinin "bunun isyancı grupların terörist ve köktenci niteliğini kanıtladığı" iddiası aktarıldı. Rus RIA haber ajansı ise ulaştığı kent yetkililerine dayandırdığı haberinde en az 2 cesedin başları kesilmiş halde bulunduğunu duyurdu.

Almatı'da yerel idare binası ateşe verildi

Almatı kentinde protestocuların ateşe verdikleri yerel idare binasının yanmaya devam ettiği kaydedildi. Habar 24 televizyonunun aktardığına göre 5 televizyon kanalının Almatı'daki ofisleri basıldı, yaralılar olduğu aktarıldı.

'Özel soruşturma ekibi' kurulacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkedeki protestolar nedeniyle özel soruşturma ekibi oluşturulması talimatı verdi.

Tokayev, hükümete olayların nedenlerinin tespit edilmesi, sorumluların cezai ve idari kovuşturmaya tabi tutulması için Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu ve diğer yetkililerden oluşan özel bir soruşturma ekibi oluşturmasını emretti.

Silahlı Kuvvetler, Milli Güvenlik Komitesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Muhafızlar ve diğer güvenlik organlarına, muharebeye hazırlık ve teçhizatı artıracak ve askeri personelin moralini yükseltecek önlemler alma talimatı veren Tokayev, bölge yönetimlerinden de ölen polis memurlarının ailelerine ve Silahlı Kuvvetler mensuplarına yeterli maddi destek sağlanmasını istedi.

Tokayev, ayrıca ülkede istikrar sağlandıktan sonra Almatı ve diğer bölgelerdeki şiddet olaylarından kaynaklanan hasarın hesaplanması, idari binaların, sosyal tesislerin ve konutların restore edilmesi için çalışmalara başlanması, Almatı'daki ve "suç faaliyetleri"nden etkilenen diğer bölgelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesi talimatı verdi.

'Yabancı şirketlerin güvenliğinin sağlanması' talimatı

Merkez Bankası'ndan da ikinci kademe bankaların ve diğer finans kurumlarının istikrarlı ve kesintisiz çalışmalarını sağlamasını isteyen Tokayev, diplomatik misyonların yanı sıra yabancı şirketlerin güvenliğinin sağlanması yönünde talimat verdi. Tokayev, Dışişleri Bakanlığı'na da ikili ve çok taraflı iş birliğinin tüm güncel konularında yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar ve diğer ortaklarla sürekli iletişimi sürdürmesini emretti.

En az 2 bin kişi gözaltında

Almatı polisinden yapılan açıklamaya göre kentte 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Almatı Belediye Başkan Vekili Yerzhan Babakumarov kentteki iki hastaneye giden yolların protestocular tarafından kapatıldığını duyurdu. Babakumarov ambulansların hastaları hastanelere götüremediklerini söyledi.

ATM'ler çalışmıyor

Kazakistan'ın birçok bölgesinde ATM'lerin çalışmadığı bildirildi.

Akaryakıt fiyatlarında artış 6 aylığına durduruldu

Kazakistan hükümeti protestoların ardından bugün akaryakıt fiyatlarını 6 ay süreyle sabitledi, belirli gıda maddelerinin ihracatına da yasak getirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada "sosyo-ekonomik durumun istikrarı için acil önlemler alındığı" belirtildi.

Buna göre Kazakistan'da bir dizi şehir ve ilçede LPG, gazolin, dizel fiyatları ile su, elektrik gibi hizmetlerde fiyat artışları 180 gün boyunca durduruldu. Hükümet ayrıca gıda fiyatlarında istikrar sağlamak için sığır ve kuzu eti, patates ve havuç gibi ürünlerin ihracatını geçici süreyle yasakladığını duyurdu.