Kazakistan'da askeri üsteki patlamada ölü sayısı 13'e yükseldi

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı basın servisinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, mühimmat deposunda çıkan yangın ve takiben meydana gelen patlamalarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

3 kişi için arama çalışmaları hâlâ sürüyor.

Açıklamada, "Jambıl Eyaleti'nde meydana gelen patlamada ölü sayısı 13'e ulaştı. Bir ceset daha bulundu ve kimliği belirlendi" denildi.

Patlamada yaralananların toplam sayısı 98, aralarında 50 Acil Durum Bakanlığı personeli var.

26 Ağustos 2021'de Jambıl'ın Bayzak kentinde askeri üsteki bir depoda saat 19.00 sularında yangın çıktı. Yangın 10'dan fazla patlamaya neden oldu. Acil Durum Bakanlığı yakındaki köylerin ve askerlerin tahliyesini organize etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev 29 Ağustos'u ulusal yas ilan ederken Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, istifa etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.