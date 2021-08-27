4 kişinin öldüğü patlamanın ardından Kazakistan Savunma Bakanı: İstifa etmeye hazırım

Kazakistan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Jambıl Eyaleti'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen ve onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaların ardından Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Bakanlık, "Gitmeye hazır olduğunu onaylıyoruz" dedi.

Dün meydana gelen olayda 6 ayrı patlama gerçekleşmişti.

Öte yandan yangınlara müdahale sırasında en az 4 asker yaşamanı yitirmişti

Savunma Bakanlığı, Yermekbayev şu anda olayın sonuçlarını ortadan kaldırmaya odaklandığını söylerken Kazak hükümetinin Bakan'ın istifasıyla ilgili nihai kararı vereceğini de sözlerine ekledi.

26 Ağustos akşamı Kazakistan Savunma Bakanlığı, Jambıl bölgesinde mühendislik mühimmatının depolandığı bir askeri birliğin deposunda yangın çıktığını bildirdi. En az altı patlama oldu.

Bölge idaresine göre, 66 kişi hastaneye kaldırıldı. Savunma Bakanlığı 12 askerin yaralandığını bildirdi.

Eyalette olağanüstü hal ilan edilirken çevre köylerde oturanlar tahliye edildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı 1.200 kişiyi tahliye etmeye başladıklarını duyurmuştu.

Yangın bu sabah itibariyle devam ediyor.