Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı protestolar

Kazakistan'da LPG ve alternatif akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından protestolar başladı.

Zamları protesto etmek amacıyla ülkenin bazı kentlerinde binlerce kişi bir araya geldi. 2 Ocak'ta tavan fiyatlarının kaldırılmasının ardından ilk protestolar Zhanaozen kentinde başladı.

Kentte sokağa çıkan protestocular, litre başı 0,27 dolar olan LPG fiyatının yarıya düşürülmesini talep ediyor.

Perakendeciler, fiyatı dörtte bir düşürmeyi kabul ederken, hükümet, daha fazla fiyat indiriminin üretim maliyeti nedeniyle mümkün olmadığını ifade etti.

Protestolar, Mangistav eyaletinin merkezi Aktau'ya da yayılmış durumda. Kazakistan'ın en büyük petrol şirketi Tengizchevroil'in taşeron şirketinin kullandığı işçi kampında da işçiler ayaklanmış durumda.

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da da polis olası eylemlere karşı ana meydanda kordon oluşturdu. Kent merkezinde mobil internetin kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Petrol işçilerinin zamlara karşı protestosu böyle görüntülendi: