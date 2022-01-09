Kazakistan sınırını geçmeye çalışan yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, ülke sınırını geçmeye çalışırken yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'na göre, geçtiğimiz hafta Kazakistan'daki eylemler sırasında gözaltına alınan kişi sayısı 5 bin 100'ü aştı. Turgumbayev, 6-7 Ocak'ta sınırda 300 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Pazar günü operasyon karargahının aktardığına göre Turgumbayev, "Devlet sınırını geçmeye çalışırken arabayla ve yaya olarak ülkeyi terk etmeye çalışan yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı. Yurtiçi ve yurtdışı para birimlerinde ateşli silahlar, cep telefonu dahil çalıntı eşyalar ve yüklü miktarda para ele geçirildi." dedi.