Kazakistan: Saldırganlardan bazıları radikal İslamcı gruplardan

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin 'barışçıl protestocularla' değil 'teröristlerle karşı karşıya' olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık, "Olağanüstü halin ilan edilmesinden sonra ülkemizdeki duruma ilişkin yabancı basında yapılan bir takım yayınların açıkça yüzeysel ve tek taraflı olduğunu" dile getirdi.

Açıklamada, “Mangistau bölgesinde ve ülkenin tüm büyük şehirlerinde barışçıl mitingler düzenlendi. Protestocuların talepleri tam olarak karşılandı" denilirken, bu durumun "terörist, aşırılık yanlısı ve suç grupları" tarafından gerilimi ve şiddeti tırmandırmak için istismar edildiği öne sürüldü.

'Radikal İslamcı gruplar saflarında muharebe deneyimine sahip militanlar'

Bu kapsamda ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini savunan Bakanlık, Kazakistan'ın "yurtdışında eğitilmiş ve iyi koordine edilmiş terörist gruplar" tarafından silahlı saldırılara maruz kaldığını savundu.

Açıklamada saldırganlar arasında daha önce cihatçı örgütlerin saflarında sıcak çatışma noktalarında savaşlara katılmış militanların olduğu öne sürüldü. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, "Almatı ve ülkenin diğer bazı bölgelerindeki olayların gösterdiği gibi, Kazakistan yurtdışında eğitilmiş, iyi koordine edilmiş terörist gruplar tarafından silahlı saldırılara maruz kaldı. İlk verilere göre, saldırganlardan bazıları radikal İslamcı gruplar saflarında 'sıcak noktalarda' muharebe katılımı deneyimine sahip" dedi.

'KGAÖ askerleri geçici olarak Kazakistan'da'

Ülkedeki KGAÖ barış gücünün sadece stratejik tesisleri korumakla görevli olduğunu söyleyen Bakanlık, 'terör grupları' olarak nitelendirdiği gruplarla olan çatışmalarda sadece Kazakistan'ın kendi kolluk ve silahlı kuvvetlerinin görev aldığını belirtti. Açıklamada KGAÖ askerlerinin geçici olarak Kazakistan'da kalacakları ve Kazak tarafının ilk talebi üzerine durumun istikrara kavuşmasının ardından ülkeyi terk edecekleri söylendi.

"Kazakistan, İslamcı radikallerden ve teröristlerden demokrasiyi ve Anayasayı savunmaya kararlı" diyen Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ülkedeki çatışmalarda yaşamını yitirenler için 10 Ocak'ın ulusal yas günü ilan edildiğini belirtti.