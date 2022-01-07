Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, ülkesinde yaşanan olayların ardından yaşananlara ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Protesto edenlere uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyleyen Tokayev teslim olmayanlarınsa vurulacağını söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan protestolara ilişkin gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, 'Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim' dedi.
Haber Merkezi