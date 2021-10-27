Kazakistan, Afgan kadınlar için insani koridor kuruyor

Salı günü, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki kadın hakim ve parlamento üyelerinin ve ailelerinin Afganistan'dan çıkışı için bir insani geçiş koridorunu kuracaklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kararı ülkenin uluslararası insani yükümlülüklerini yerine getirmek için alındığını söyledi.

Girişimin uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kurulduğunu ve bu Afgan kadınların Almatı havaalanından üçüncü ülkelere seyahat etmelerini mümkün kılacağını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın özel elçisi Erzhan Kazykhan, resmi bir ziyaret sırasında 17 Ekim'de Kabil'de geçici Taliban hükümetinin temsilcileriyle görüştü.

TASS haber ajansına göre, Kazakistan elçisi Afganistan'a insani yardım sağlamayı, ticari ve ekonomik ilişkileri yeniden kurmayı ve Kazakistan'da Afganistan uyruklu öğrenciler için eğitim programlarını sürdürmeyi kabul etti.