Kaza yapan araç sabaha kadar fark edilmedi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yapan araçlar, yaklaşık yedi saat sonra yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece 03.00 saatlerinde Sinop Erfelek yolu Çelenköy mevkiinde meydana geldi.

57 KB 647 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı. Kaza sabah saat 10.00 civarında yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından fark edildi.

Vatandaşların aracı görüp 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Erfelek İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)