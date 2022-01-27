Paris'te düştüğü kaldırımdan 9 saat kaldırılmayan sanatçı yaşamını yitirdi

Fransa'nın başkenti Paris'te 84 yaşındaki fotoğraf sanatçısı René Robert 18 Ocak'ta sokak ortasında düştü. Sokaktan geçen kimsenin yardım etmediği ve 9 saat boyunca karlı ve soğuk havada yerde kalan sanatçı, sabaha karşı bir evsizin ihbarı üzerine gelen acil sağlık ekiplerince bulundu ancak kurtarılamadı.

21.00'den 5.30'a kadar kaldı...

Robert, Paris'in ortasında kalabalık bir caddenin kaldırımında bir binanın giriş kapısının önünde düştüğünde saat 21.00'di. Yanından geçen kimsenin umursamadığı ve yardım etmediği Robert'i sabah 05.30 civarında gören bir evsizin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri geldi. Ancak hipotermi geçiren 84 yaşındaki sanatçı kurtarılamadı.

Flamenko dansıyla ilgili fotoğraflarıyla dünya çapında tanınan René Robert'in arkadaşları sanatçıyı öldürenin "kayıtsızlık" olduğunu belirtti.

Robert'in gazeteci ve müzisyen arkadaşı Michel Mompontet, RTL'ye yaptığı açıklamada "Bir insan kaldırımda yatarken ne kadar acelemiz olsa da durumunu kontrol edelim. Bir anlığına duralım" dedi.

Fransa'da ilgili kuruluşların tahminlerine göre her yıl 600 kişi sokakta yaşamını yitiriyor.