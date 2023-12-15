Kayyum seçim öncesi tesisleri ve taşınmazları devretti

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Tuncay Akkoyun, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi belediyenin taşınmazlarına ilişkin devir işlemlerini artırdı. Akkoyun’un oluşturduğu belediye meclisi, belediyeye ait kimi tesisler ve kimi taşınmazları bakanlık ve valiliğe bağlı kurumlara devretti.

Kayyum yönetimi tarafından alınan karar kapsamında Artuklu ilçesinde bulunan ve kayyum Mustafa Yaman döneminde milyonlarca lira rüşvet ve yolsuzluğa konu olan Kamor Millet Bahçesi Maliye Hazinesi'ne devredildi. Kamor Millet Bahçesi’nin içinde düğün salonu, halı sahalar, piknik alanları, spor sahaları ve çok sayıda tesis bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, alınan bir diğer kararda ise Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı Mahallesi 389 ada 3 nolu parselde bulunan 2 bin 236,41 metrekare yüzölçümüne sahip olan taşınmaz için “ihtiyaç fazlası” denildi. Kayyum yönetimi söz konusu taşınmazın hizmet binası, kamu sosyal tesisi, sosyal tesis alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) devredilmesine karar verdi.