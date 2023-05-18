Kayyum belediye binasını üçüncü kez satışa çıkardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye kayyumu, belediye ait eski hizmet binasını satmak için üçüncü kez ihaleye çıkardı. Eski hizmet binasının kapalı teklif usulüyle 23 Mayıs’ta ihaleye çıkarılacağı belirtilirken, ihale bedeli olarak da 65 milyon TL olarak belirlendi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şırnak'ın Cizre Belediyesi’ne 2016 yılında atanan kayyum, belediyeye ait eski hizmet binası, parklar ve farklı taşınmazları, başta Cizre Kaymakamlığı olmak üzere birçok kuruma hibe etti. 2019 yerel seçimlerinden sonra Cizre Belediyesi’ni kayyumlardan alan HDP, kayyumun hibe ettiği taşınmazları geri aldı. Bu konuda birçok dava açan HDP’li Cizre Belediyesi eşbaşkanları, daha davalar sonuçlanmadan görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

Daha önce kayyum tarafından usulsüz olarak Cizre Kaymakamlığı’na hibe edilen Cizre Belediyesi eski hizmet binası, tekrar belediyeye iade edilmişti. Cizre Belediyesi kayyumu Davut Sinanoğlu, 2021 yılında bu taşınmazı 36 milyon TL’ye, kayyum Sinanoğlu yerine yeni atanan Mehmet Tunç ise aynı binayı 2022 yılında 55 milyon TL’ye kapalı ihale usulü ile tekrar satışa çıkarmıştı. Satılamayan belediye binası bu sefer de geçtiğimiz yıl Tunç yerine atanan kayyum Nazlı Demir tarafından 65 milyon TL’ye kapalı ihale usulüyle tekrar satışa çıkarıldı.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda taşınmazla ilgili şu ifadeler verildi: “Cizre’nin en işlek sokağı olan Şah Mahallesi Sevgi Sokağında, Cizre Hükümet Konağı yanı, Bankalar Caddesinde yer almaktadır. Taşınmazımız bitişik nizam kısmı ticari alan olup, Avlulu İki Katlı Kargir Bina, Müştemilatı ve Kısmi Ticari 7 kat imar durum belgesine sahiptir. Taşınmazımıza ait ön, yan ve arka olmak üzere üç giriş yol bulunmaktadır.”



880 ada üzerinde ve 3 parsel olan yaklaşık iki dönümlük alan (bin 982 metre) üzerine kurulu taşınmazın ihalesi, 23 Mayıs’ta yapılacak.