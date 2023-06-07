Kayyum belediyenin kaçak çalıştırdığı işçi şantiyede hayatını kaybetti, ihale kanuna aykırı çıktı

Kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi’nde iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren bir işçinin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce kiralanan iş merkezinin tadilat inşaatında 8 Temmuz 2021’de geçirdiği kaza nedeniyle yaşamını yitiren inşaat ustası Nuri Aydın’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Batman Belediyesi kayyumu Vali Ekrem Canalp’in izin vermemesi nedeniyle, olayda asli kusurlu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz hakkında 2 yıl boyunca işlem yapılmadı.

Kayyumun soruşturma izni vermemesi üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Başvuruyu kabul eden mahkeme, “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırdı.

İstinaf Mahkemesi, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz’ün “Görevi kötüye kullanma”, “Kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar”, “Kamu kurumunu zarara uğratma”, “Sigortasız ve iş güvenlik önlemleri olmaksızın işçi çalıştırmak ve kasıt seviyesinde ihmalle işçi ölümüne neden olmak” suçlarını işlediğine dair güçlü delillerin olduğunu belirterek, Gürbüz’ün olayda yüzde 100 kusurlu olduğuna dair bilirkişi raporuna da yer verdi.

Dosyaya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnceleme Raporu da girdi. Raporda yaşamını yitiren Aydın ve diğer 3 işçinin sigortasız çalıştırıldıkları ortaya çıktı. Raporda, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı tespitine yer verildi.

Kazanın meydana geldiği Yıldızlar Çayevi’nin kiralama sürecine dair bilgilerin de yer aldığı raporda, işyerini belediyeye kiralayan kişinin, herhangi bir anlaşma veya belge imzalamadığı, 20 bin lira karşılığında anahtarı Metin Gürbüz’e teslim ettiğine dair beyanları yer aldı.

SGK, İhale Kanunu kapsamı dışında gayri resmi yönetmeliklerle yapılan iş hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Metin Gürbüz kimdir?

AKP eski İl Başkan Yardımcısı ve 2015 seçimlerinde AKP Milletvekili adayı olan Adile Gürbüz’ün eşi olan Metin Gürbüz’ün, Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden sınavsız bir şekilde belediyeye yerleştirildiği iddia edilmişti.

Gürbüz, adı yolsuzluğa karışan Ali Osman Bilgili’nin Osmaniye’ye tayin edilmesinin ardından Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne getirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü’nde de görev yapan Gürbüz, son olarak Batman Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.