Kayyum belediye CHP’nin seçim bürosu önünde yol çalışması başlattı

CHP Şırnak Milletvekili Adayı Botan Cizreli, kayyum tarafından yönetilen Cizre Belediyesi’nin, CHP’nin seçim ofisi önünde, ofisin açılmasından bir gün sonra yol çalışması başlattığını söyledi.

T24'te yer alan habere göre seçim bürosu önünde açıklama yapan Cizreli, "Bu büronun açılacağını kaymakamlığa bildirdik ve 'uygundur' şeklinde geri dönüş aldık. Ayın 24'ünde bizim seçim büromuza onay vermiş kaymakamlık ayın 25'inde akşam vakti buraya gelerek bantlar çekerek yol çalışması başlatmış" dedi.

'Çalışma planlıysa, neden bize bildirilmedi?'

Seçim döneminde propaganda hakkının engellendiğini kaydeden Cizreli, "Eğer bu yol çalışması daha önce planlandıysa neden bize bildirilmedi? Buraya gönderdiğiniz iş makinelerinin yukarıdaki bayraklara zarar vereceğini bilmiyor musunuz? Bayraklarımızı kaldırmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.