Giresun'da Kılıçdaroğlu pankartı indirildi, Erdoğan pankartlarına dokunulmadı

Giresun'da Millet İttifakı'nın bugün saat 13.30'da yapacağı miting için üst geçide asılan Kemal Kılıçdaroğlu pankartı, AKP'nin başvurusu üzerine indirildi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın duyurduğu gelişmeye göre 'ortak kullanılan kamusal alana asıldığı' gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirilirken Erdoğan'ın kamusal alana asılan pankartlarına ise dokunulmadı.
Giresun’da bugün Kılıçdaroğlu mitingi için üstgeçite asılan pankart AK Parti’nin başvurusu üzerine “ortak kullanılan kamuya açık alana asıldığı” gerekçesiyle kaldırıldı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 28, 2023
Giresun’da aynı yoldaki başka üstgeçitlere asılan AK Parti ve Erdoğan pankartları ise yerli yerinde duruyor. pic.twitter.com/9jrzDuIUhh