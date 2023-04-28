Giresun'da Kılıçdaroğlu pankartı indirildi, Erdoğan pankartlarına dokunulmadı

Giresun’da bugün Kılıçdaroğlu mitingi için üstgeçite asılan pankart AK Parti’nin başvurusu üzerine “ortak kullanılan kamuya açık alana asıldığı” gerekçesiyle kaldırıldı.

Giresun’da aynı yoldaki başka üstgeçitlere asılan AK Parti ve Erdoğan pankartları ise yerli yerinde duruyor. pic.twitter.com/9jrzDuIUhh