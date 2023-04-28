Giresun'da Kılıçdaroğlu pankartı indirildi, Erdoğan pankartlarına dokunulmadı

Giresun'da 'ortak kullanılan kamusal alana asıldığı' gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartı kaldırıldı ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı.

Haber Merkezi

Giresun'da Millet İttifakı'nın bugün saat 13.30'da yapacağı miting için üst geçide asılan Kemal Kılıçdaroğlu pankartı, AKP'nin başvurusu üzerine indirildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın duyurduğu gelişmeye göre 'ortak kullanılan kamusal alana asıldığı' gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirilirken Erdoğan'ın kamusal alana asılan pankartlarına ise dokunulmadı

Haber

Gelecek Partili Üstün: AKP seçim yardımının 2 kuruşunu dahi harcamadı