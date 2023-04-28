Gelecek Partili Üstün: AKP seçim yardımının 2 kuruşunu dahi harcamadı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesinden siyasi partilere yapılacak Hazine yardımının en büyük payını seçimlerde en yüksek oyu alan AKP alıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor.

Seçimlere sayılı günler kala, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, TV5'te katıldığı programda AKP'nin Hazine'den aldığı 2 milyar liralık yardımı kullanmadığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl düzenlediği mitinglerin ev sahibi konumunda kamu kurumlarının yer aldığına dikkat çeken Üstün, "Siyasi mitingler yapıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı miting bir parti mitingidir. Siyasi bir partinin yaptığı mitingdir. Şimdi burada okuduğumuz 18 mitingin bir tanesinde AK Parti mitingi yok bunlar artık bakanlık mitingi, devlet mitingi" dedi.

AKP'nin seçim çalışmalarını bakanlıklar ve devlet kurumlarının yürüttüğünü belirten Üstün, "Peki Erdoğan veya partisi devletten ne kadar para aldı seçim yardımı için? 2 milyar liraya yakın seçim yardımı aldı. Toplam seçim yardımı partilerin tamamına 4,5 milyar lira ödendi. Bunun yaklaşık 2 milyar lirasının AK Parti’ye ödendi. Peki bu zamana kadar AK Parti kendisine ödenen 2 milyardan 2 kuruş harcamamıştır" ifadelerini kullandı.