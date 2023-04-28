İsmail Saymaz: HDP Kılıçdaroğlu'nu açıkça destekleme kararı aldı

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la görüştüğünü ve aday çıkarmadıkları cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık şekilde destek vereceklerini söylediğini aktardı.

Sözcü TV'de yayınlanan bir programda konuşan İsmail Saymaz, "HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'la görüştüm. Sancar bana şu açıklamayı yaptı: HDP bu seçimde açıkça Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini beyan ediyor. Bu açıklamanın aslında bir basın toplantısıyla yapılması düşünülüyordu, bunu duymuştum. Fakat Mithat Sancar'ı aradım, Sancar bana 'Evet, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

HDP'nin bir ay önce yaptığı toplantıda aday çıkarmayacağı yönünde açıklama yaptığını ancak kime oy vereceğini duyurmadığını hatırlatan Saymaz, "Geleneksel çizgisi de aşağı yukarı böyle HDP'nin. Daha önceki yerel seçimlerde de açıkça CHP adaylarını işaret etmemişti ancak oraya oy vermişlerdi. Geçen 22 Mart'ta yaptıkları basın toplantısında da aday çıkarmayacaklarını beyan etmişlerdi ve böylece aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na örtük bir destek verdikleri düşünülmüştü. Ama şimdi ilk kez HDP, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini beyan ediyor ve seçmeninin de oy vermesini istiyor" şeklinde konuştu.

Mithat Sancar'a kararın gerekçesini sorduğunu aktaran Saymaz, şunları söyledi:

"Ben Sancar'a neden böyle bir karar aldıklarını sordum. Dedi ki, 'Biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedefimiz tek adam rejimine son vermek. İkinci hedef demokratik dönüşüm konusunda en etkili güç haline gelmek. Tek adam rejimine son vermemin yolu cumhurbaşkanlığı seçiminden geçiyor. Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var. Diğer tarafta rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma konusunda Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik'. Aynı zamanda kendisi seçimin ilk turda kazanılmasının amaçlanması gerektiğini, ikinci tura kalmaması gerektiğini söylüyor."