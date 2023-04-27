İmamoğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Faili meçhul meselesi asla olmayacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sinan Ateş'e yapılan bu suikastı kınıyorum. Bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket, ‘yapanın yanında kalıyor memleketi’ olmayacak” dedi.

İmamoğlu, bugün Bursa'da Mihraplı Kent Parkı'ndaki etkinlikte konuştu. İmamoğlu, konuşmasında Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Suikastı yapan kişileri bulmak hepimizin boynunun borcudur'

“Tabii ben bu memleketin genç bir insanına ve önemli bir akademisyenine yapılan bu suikastı, Sinan Ateş'e yapılan bu suikastı kınıyorum. Akademisyen şehidimize yapılan bu suikastı yapan kişileri bulmak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin boynunun borcudur bunu bilin.

Ben gittim anneciğini, babacığını da ziyaret ettim. Ailesiyle bir arada oldum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tabii bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket yapanın yanında kalıyor memleketi olmayacak. Bu memleket; hak ve hukukun, adaletin sonuna kadar geldiği bir memleket olacak. Bu memleket; adamına göre mahkeme, adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre karar memleketi olmayacak. Sadece içi yananların kötü olaylara karşı beddua ettiği değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Mekanı cennet olsun Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum."