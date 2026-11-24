Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından kanaldan ayrılan bir grup gazeteci, Halk Televizyonu adıyla yeni bir yayın platformu kurdu. Gazetecilerin YouTube ve sosyal medya üzerinden yayın yapma kararı aldığı yeni oluşum, 23 Kasım akşamı saat 20.00'de ilk canlı yayınıyla izleyici karşısına çıktı.

"Gazetecilik susmasın diye... Halkın haber alma hakkı için yayındayız!" mesajıyla başlayan yayının sunuculuğunu gazeteci Gökhan Kayış üstlendi.

İlk yayının stüdyo konukları arasında gazeteci Uğur Dündar, "Görkemli Hatıralar" programıyla tanınan Serhan Asker, gazeteci Dinçer Gökçe ve avukat Seraf Özer yer aldı. Yayına canlı bağlantıyla katılan ilk isim ise Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

'Bütün kayyım uygulamalarına inat'

Açılış konuşmasında kayyım kararının ardından yayıncılığı sürdürmek için yeni bir yol arayışına girdiklerini anlatan Gökhan Kayış, "Bu memleketi bırakıp gidecek halimiz yok. Umutsuzluğa kapılacak halimiz de yok. Yepyeni bir inançla, yepyeni bir dinamizmle neden olmasın dedik? Madem ki bu çağda artık kimsenin sözü kesilemiyor, kimsenin yayın yapması engellenemiyor; biz de bütün her şeye inat, bütün kayyım uygulamalarına inat Halk Televizyonu'nun macerasını başlattık" dedi.

Canlı yayına bağlanan Özgür Çelik de yeni yayın oluşumuna destek çağrısında bulundu.

Halk TV'ye 14 Ekim'de kayyım atanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ekim'de Halk TV'nin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ve şirketlerle ilişkili finansal hareketler soruşturmaya konu olmuş, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kayyım kararının ardından Halk TV'den ayrılan gazeteciler, yayıncılık faaliyetlerini yeni platform üzerinden sürdürme kararı almıştı. Halk Televizyonu, haber, yorum ve analiz yayınlarını YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle buluşturacak.

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