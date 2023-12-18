Kayseri’de Yemeksepeti kuryeleri kontak kapattı

Kayseri’de Yemeksepeti'ne bağlı çalışan esnaf kuryeler depo önünde kontak kapatarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Patronların Ensesindeyiz'in haberine göre; çalışma koşullarının zorluğundan bahseden işçiler, taleplerini dile getirdi.
Bir hafta önce başlayan slot uygulaması ile slot seçemeyen kuryeler boşta kalıyor ve mesai yapamıyor. Büyük il olarak görülmeyen Kayseri'nin paket başına ücretleri, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere kıyasla düşük kalıyor.
Esnaf kuryelerin, kış şartlarında sağlık güvencesi olmayan koşullarda çalıştırılmaları ise bir diğer sorun.
Kayseri’de Yemeksepeti’nin bir tane deposu var ve tek bir bölgeden dağıtım sağlanıyor. Bu yüzden mesafe arttıkça kuryelerin benzin harcaması ise artıyor.
Birlikte mücadele eden motokuryelerin talepleri ise şöyle:
- Paket başına ücretin büyük illerdeki gibi olması ve il bazlı statünün kaldırılması
- Slotların yeterli sayıda açılması
- Sağlık güvencesinin sağlanması
- Mesafe sorununun çözülmesi
❗️Kayseri’de Yemek Sepeti kuryeleri kontak kapattı!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 18, 2023
Esnaf kurye adı altında sömürüye devam eden Yemek Sepeti’nde işçiler taleplerini dile getirmek için bir araya geldi:
1️⃣Paket başına ücretin büyük illerdeki gibi olması ve il bazlı statünün kaldırılması
2️⃣ Slotların yeterli… pic.twitter.com/hDn3D9wZ2b