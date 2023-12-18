Kayseri’de Yemeksepeti kuryeleri kontak kapattı

Kayseri’de Yemeksepeti'ne bağlı çalışan esnaf kuryeler depo önünde kontak kapatarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Patronların Ensesindeyiz'in haberine göre; çalışma koşullarının zorluğundan bahseden işçiler, taleplerini dile getirdi.

Bir hafta önce başlayan slot uygulaması ile slot seçemeyen kuryeler boşta kalıyor ve mesai yapamıyor. Büyük il olarak görülmeyen Kayseri'nin paket başına ücretleri, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere kıyasla düşük kalıyor.

Esnaf kuryelerin, kış şartlarında sağlık güvencesi olmayan koşullarda çalıştırılmaları ise bir diğer sorun.

Kayseri’de Yemeksepeti’nin bir tane deposu var ve tek bir bölgeden dağıtım sağlanıyor. Bu yüzden mesafe arttıkça kuryelerin benzin harcaması ise artıyor.

Birlikte mücadele eden motokuryelerin talepleri ise şöyle:

Paket başına ücretin büyük illerdeki gibi olması ve il bazlı statünün kaldırılması

Slotların yeterli sayıda açılması

Sağlık güvencesinin sağlanması

Mesafe sorununun çözülmesi