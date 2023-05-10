Kayseri'de Kılıçdaroğlu adına sahte broşür dağıtıldı: 'Terör örgütlerine askeri operasyonları durduracağız'

Kayseri'de Millet tİttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına sahte broşürler dağıltıldı.
Gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu broşürü "Kayseri’de arabalara bırakılan provokatif ilanlar" notu ile sosyal medya üzerinden pyalaştı.
Broşürlerin ön yüzünde Kılıçdaroğlu'nun 'Sana Söz' sloganı ve görseli yer alırken, arka yüzünde ise şu vaatler yer aldı:
- Osman Kavala serbest kalacak.
- Selahattin Demirtaş serbest kalacak.
- KHK'lılar serbest kalacak.
- Yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğiz.
- Terörle iltisaklı olsalar dahi belediyelere kayyum atamalarını bitireceğiz.
- Suriye'nin kuzeyinden çekileceğiz.
- Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları durduracağız.
- Doğu Akdeniz'den çekileceğiz.
- SİHA'ların üretimizini durduracağız.
- Terörle mücadele yasalarını Avrupa'ya uyumlu hale getireceğiz.