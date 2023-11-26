Kayseri'de Fatih Yaşlı'dan 'Emperyalizm ve Savaş' konulu söyleşi

Akademisyen, yazar Fatih Yaşlı bugün Kayseri TKP İl Örgütü'nce düzenlenen "Emperyalizm ve Savaş" başlıklı söyleşiye katıldı.

Yaşlı burada yaptığı konuşmada emperyalizmin kökeni, tarihten günümüze kapitalizm ile emperyalizmin yükselişi, savaşlar ve bunların Türkiye'ye etkisine değindi.

Fatih Yaşlı Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik Devrimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan Nazi Almanyası, İkinci Dünya Savaşı ve SSCB'nin emperyalizmle savaş sonrasındaki mücadelesine, Soğuk Savaş, NATO'nun komünizme karşı kuruluşu ve SSCB'nin dağılmasından Rusya-Ukrayna Savaşı'na, Filistin direnişinden dünyada sağın yükselişine geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Etkinlikte Yaşlı katılımcıların sorularını da yanıtladı.