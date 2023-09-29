Kayseri'de iş cinayeti: İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Erdek Caddesi'nde inşaat işçisi Mehmet Kuruşcu, 8 katlı inşaatın, giriş katından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinlikteki bodruma inen asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, adrese gelen sağlık ekipleri Kuruşcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuruşcu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İSİG raporu: İnşaatta yüksekten düşmeler en yaygın iş cinayetleri arasında

İSİG Meclisi, ağustos ayı raporunda, bu yıl 8 ayda iş cinayetlerinde ölen emekçi sayısının 1255’e çıktığı belirtirken, inşaatta yüksekten düşmelerin iş cinayetleri arasında en yaygın vakalardan biri olduğunu vurgulamıştı.