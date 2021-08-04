Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Kocasinan ilçesinde saat 15,38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 15,38'de ve 6,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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