Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 15,38'de ve 6,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Müfit Can Saçıntı (Mandıra Filozofu)
Haber Merkezi
Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kocasinan ilçesinde saat 15,38'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 15,38'de ve 6,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.