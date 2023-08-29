Kaymakamın tayini çıktı, Cumartesi Anneleri eski tarihli kararla gözaltına alındı

1995’ten bu yana her cumartesi basın açıklaması yaptıkları İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Meydanı'nda Anayasa Mahkemesi kararına rağmen polis tarafından her hafta engellenen Cumartesi Anneleri geçtiğimiz cumartesi günü yine gözaltına alındı. Kayıp yakınlarının avukatlarına ise bütün ısrarlarına rağmen Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasaklama kararı, “nüshası olmadığı” gerekçesi ile verilmedi.

T24'te yer alan habere göre, avukatlara bunun yerine 26 kişinin nasıl gözaltına alındığına dair Beyoğlu Emniyeti tarafından hazırlanan “yakalama tutanağı” gösterildi.

Tutanağı inceleyen kayıp yakınlarının avukatları, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasaklama kararının sayısının Cumartesi Anneleri'nin 5 Ağustos’taki basın açıklamasına yönelik Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 4 Ağustos’ta alınan yasaklama kararı ile aynı olduğunu fark etti. Avukatlar, yakalama tutanağında engelleme ve gözaltılara dayanak olarak gösterilen yasaklama kararının süresi 5 Ağustos 23.59’da son bulduğunu fark etti. Avukatlara, güncel bir karar iletilmedi. Böyle bir kararın olup olmadığı da söylenmedi.

Eski tarihli kararın kullanıldığı haftanın, yasaklama kararlarını veren Beyoğlu Kaymakamı’nın 24 Ağustos’ta yayımlanan kararname ile bir başka kente atandığı haftaya denk geldiği belirtildi.

Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin engellenmesi için daha önce de farklı ilçelerin kaymakamlarının vekaleten verdikleri kararlar gerekçe gösterilmişti.