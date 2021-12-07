Kaymakamdan tepki çeken paylaşım: Boya kutusu 'hediyesi'

Mardin'in Midyat ilçesi Dörtyol mevkisinde yatalak eşi ile 5 çocuğuna bakan Süreyya E. isimli kadın iş bulamayınca ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Süreyya E.'nin durumunun medyada yer almasından sonra Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, tarafından Kaymakamlığı çağrılan kadına Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla erzak yardımı yapıldı. Kaymakam tarafından kadına bir de ayakkabı boya kutusu hediye edildi ve plaket verildi.

Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından Kaymakam Ahmet Solmaz'ın kadına plaket verdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta hediye diye verilen boya sandığı da görüldü.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Helal lokma peşinde. Midyat Dörtyol'da ailesinin geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğuna bakmaya çalışan 36 yaşındaki Süreyya E.'nin ihtiyaçları Kaymakamımız Ahmet SOLMAZ tarafından giderildikten sonra kendisine boya sandığı da hediye edildi" denildi.

Paylaşım, sosyal medyada yayılırken, sosyal medya kullanıcıları paylaşıma tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine kaymakamlık ve yerel medya, söz konusu fotoğraf ve haberleri kaldırdı.