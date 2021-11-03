Kaymakam görevden alındı: Nedeni 29 Ekim mi?

Ordu’nun Korgan ilçesi kaymakamı Miraç Akbulut hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında dün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Korgan Kaymakamı'nın, görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı" söylenerek şöyle denildi:

"Ordu Korgan Kaymakamı'nın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberlere yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Ordu’nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin, söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir."

'Erdoğan’ın adını anmadı'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 30 Ağustos 2021 tarihinde Korgan Kaymakamı olarak görevine başlayan Akbulut hakkında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmasında Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptığı için hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırıldığı iddia etmişti.

Adıgüzel Gazeteduvar’a yaptığı açıklamada "Kaymakam Bey konuşmasında sıklıkla Atatürk, Cumhuriyet, Türk milleti vurgusu yaptı. Erdoğan’ın adını anmadı. Bir ara Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz’ sözünü de kullandı. Kaymakamı AKP’liler şikâyet etmiş. Bu işin peşini bırakmayız" diye konuşmuştu.