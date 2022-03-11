Kaymakam adaylığı sınavında soruların sızdırılmasıyla ilgili 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2011 ve 2012 yıllarında kaymakam adaylığı sınav sorularının "FETÖ" mensuplarına verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli kamu kuruluşlarından 3'ü görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5'i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca konuyla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınav sorularının alınarak sınav öncesi örgüt mensuplarına verilmesi şeklinde usulsüzlük yapılmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; sınavlara ilişkin düzenlenen olağandışılık raporunda tespit edilen kriterlerin bir kısmına uyan, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıklarına, işbu sınav dahil bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar bulunan, ayrıca örgütün gizli haberleşme programı bylock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, çeşitli kamu kurumlarında; 3’ü görevde, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5’i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 (dokuz) şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 (üç) ilde, 11.03.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir." (ANKA)