Gülen'in öldüğüne dair iddialara karşılık ses kaydı yayınlandı

Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki iddialara cemaatin önde gelen isimlerinden yalanlama gelmiş, sonrasında ise Gülen'in 16 Ekim 2016 tarihli 35 dakikalık videosundan montaj yapılarak oluşturulmuş olan 'son arzum' videosu yayınlanmıştı. Montaj videonun ardından bugün de Fethullah Gülen'in ses kaydı yayınlandı.

“Sav Allah'ım ne olur” başlığıyla yayınlanan ses kaydında “Dua ettim ettim de kabul olmadı” diyen Gülen, pandemi nedeniyle örgütün bir araya gelemediğini ve bu yüzden toplantıların çevrimiçi yapıldığını aktardı.

Ses kaydında yer alan "Dua ettim ettim de kabule karîn olmadı" gibi ifadelerin Gülen'in daha önceki videolarında da yer yer alıyor olması, ses kaydının montaj olma ihtimaline dair iddialara sebep oldu.