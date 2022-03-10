'Öldü' iddiasından sonra Cemaat kanalında Gülen’in 'son arzum' videosu

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ABD merkezli bazı Twitter hesaplarından Fethullah Gülen’in öldüğü ve cemaati artık Cevdet Türkyolu’nun temsil edeceği yönünde bir ortak açıklama paylaşıldı.

Açıklama kısa süre içerisinde gündem haline gelir ve Gülen’in öldüğüne dair haberler yapılırken cemaatin önde gelen isimleri iddiayı yalanladı.

Kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, iddiaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fethullah Gülen Hocaefendi’yi uzun bir aradan sonra bugün (bir saat önce) ziyaret ettim. Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim: çoğunuzun helvasını yiyecek kadar yaşıyor, sağlıklı…” dedi.

Video yayınlandı

Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberlere cemaatin önde gelen isimlerinden yalanlama gelmişti. Dün akşam 'son arzum' videosu yayınladı.

Dün akşam paylaşılan bu video, Gülen’in 16 Ekim 2016 tarihli 35 dakikalık videosundan montaj yapılarak hazırlandı.

Videonun ilk başlığı ise “İftiralar, Zulümler Ve Son Arzum”.

Bu videoda Gülen son arzusunu “Ölüme gülerek gideceğim; son arzum sorulursa, ölmeden evvel o zalimlerin ve dilsiz şeytanların yüzlerine tükürmek isteyeceğim!..” sözleriyle açıklıyor.

“Öldü” iddiasının ardından Gülen’in “son arzusunun” yer aldığı eski videosunun montaj yapılıp yayınlanması dikkat çekti.