Gülen öldü iddiası: Ekrem Dumanlı'dan açıklama

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ABD merkezli bazı Twitter hesaplarından Fethullah Gülen’in öldüğü ve cemaati artık Cevdet Türkyolu’nun temsil edeceği yönünde bir ortak açıklama paylaşıldı.

Açıklama kısa süre içerisinde gündem haline gelir ve Gülen’in öldüğüne dair haberler yapılırken cemaatin önde gelen isimleri iddiayı yalanladı.

Kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, iddiaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fethullah Gülen Hocaefendi’yi uzun bir aradan sonra bugün (bir saat önce) ziyaret ettim. Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim: çoğunuzun helvasını yiyecek kadar yaşıyor, sağlıklı…” dedi.

Gülen’in yeğeni Kemal Gülen de cemaatçi gazeteci Hasan Cücük’ün konuyla ilgili paylaşımını alıntılayıp “Elhamdulillah herşey yolunda. Sağlıklı ve afiyetle hizmetlerine devam ediyor” diye yazdı.

Cemaat mensupları, açıklamanın sosyal medya hesaplarının hacklenmesi sonrası ortaya atıldığını öne sürdü.