38 ilde 'FETÖ' operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7’si Kara Kuvvetleri, 13’ü Hava Kuvvetleri ve 8’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 16’sı muvazzaf 28 asker, 73’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.