'Kayıt dışı çalışanların sayısı Eylül ayına göre 484 bin kişi arttı'

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kayıt dışı çalışan işçilerin sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek, “Kayıtlı çalışanların sayısı bir önceki aya göre 498 bin kişi azalırken kayıt dışı çalışanların sayısı ise 484 bin kişi artmış durumda. Kayıt dışı çalışan sayısında büyük bir patlama yaşanıyor” açıklamasını yaptı.

‘İstihdam ve işgücü azalıyor’

İşgücüne katılım oranın düştüğünü söyleyen Tutdere, şunları kaydetti:

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre üretim ve ihracat artıyor, Türkiye ekonomisi ise adeta uçuyor. Fakat ne gariptir ki TÜİK’in çizdiği bu tabloya karşın hem istihdam hem de işgücü azalıyor ve işgücü dışındaki nüfus artıyor. Bütün ekonomik göstergelerin uçtuğu bir dönemde işgücüne katılım oranı yüzde 51.2’ye, istihdama katılım oranı ise yüzde 45’e geriledi.

‘Kayıt dışı çalışan işçi sayısı 9 milyon 194 bin kişi’

Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı çalışanların sayısı bir önceki aya göre 498 bin kişi azalırken kayıt dışı çalışanların sayısı ise 484 bin kişi artmış durumda. Kayıt dışı çalışan işçi sayısı 9 milyon 194 bin kişiye ulaşmış durumda. Türkiye’deki istihdamın kalitesi giderek düşüyor ve emek sömürüsü büyüyor.”

‘1 milyon 65 bin kişi işsizlik başvurusu yaptı’

1 milyondan fazla kişinin İşsizlik Sigortası’na başvuru yaptığını fakat başvurusu kabul gören kişi sayısının çok az olduğunu ifade eden Tutdere, şunları söyledi:

“Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 65 bin işsiz vatandaşımız işsizlik sigortasından yararlanabilmek için İşsizlik Sigortasına başvurdu. Başvuru yapanların ise sadece 445 binine, yüzde 41,8’ine işsizlik aylığı bağlandı. İşsizlik maaşı almak için başvuru yapanların yüzde 58,2’sine ise aylık bağlanmadı. İktidar kayıtlı olarak çalışan yurttaşlarımıza işsiz kaldığında maaş ödemiyor, buna paralel olarak da kayıt dışı çalışan sayısında büyük bir patlama yaşanıyor. İktidar görevini yapmıyor işçilerimiz her geçen gün daha da zor koşullar altında çalışmaya mecbur bırakılıyor.”