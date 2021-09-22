Erdoğan Türkiye'deki kayıt dışı Afgan göçmen sayısını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayımlanacağı duyurulan röportajdan paylaşılan bir bölümde Erdoğan, "Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi almalı?" sorusuna, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hâlâ Afgan mültecileri almaya gücü yetmez" dedi.

Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek" diye konuştu.