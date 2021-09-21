Erdoğan: Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e sunacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yılda tüm insanlık olarak gerçekten sancılı günler geçirdik. Covid-19 salgınında 4,6 milyon insanı kaybettik. Salgının olumsuz etkilerinin hâlâ devam ettiğini görüyoruz. Salgında ne yazık ki iyi bir imtihan verilmedi. On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır. Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.
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Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan'ın barış ve istikrara ihtiyacı var. Türkiye olarak bu zor olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle göç tehlikesiyle karşı karşıyayız. Artık yeni göç dalgasını karşılamaya imkanımız yok.
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Suriye'de milyonlarca kişinin insani dramına sebep olan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önüne biz geçtik. İdlib'de milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem de yerlerinden edilmesini engelledik. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde siyasi bir çözüm bulunması için daha idari bir çözüm bulunması gerekiyor. Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez.
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Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm, ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. BM'nin eşit olarak kabul ettiği Ada'daki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir.
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Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır.
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Uluslararası topluma Libya'nın tüm bölgelerini temsil eden meşru hükümetin yanında durulması çağrımı tekrarlıyorum.
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Bölgemizde istikrarsızlığı körükleyen, barış ve güvenliği tehdit eden en önemli sorunlardan biri de İsrail-Filistin ihtilafıdır. Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe, Orta Doğu'nun kalıcı barış ve istikrara kavuşması mümkün değildir. Filistin halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceğiz. 1967 temelinde, özellikle başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin kurulması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini koruyor.
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Yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz. Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır.