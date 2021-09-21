Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu, bugün New York kentinde başladı.

Kurul’da ilk olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro konuştu. Bolsonaro'nun ardından sözü ABD Başkanı Joe Biden aldı.

Afganistan'da "20 yıllık savaşı bitirdiklerini" söyleyen Biden, "Acımasız savaşın bittiği, acımasız diplomasinin başladığı yeni bir döneme girdik. Kalkınma yardımı programının gücünü kullanara dünya halklarını ayağa kaldırmanın yeni yollarına yatırım yapacağız" dedi.

Biden, "Halk tarafından kurulan halkın hükümeti, tüm insanlarımıza hizmet için hâlâ en iyi yol" dedi.

Biden, Filistin sorununda en iyi seçeneğin "iki devletli çözüm" olduğunu savundu. Nükleer Anlaşma'ya ilişkin de konuşan Biden "İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız" diye konuştu.

Biden, "Katı bölümlere ayrılmış yeni Soğuk Savaş hedeflemediklerini söyledi.

Biden, "İlk kez ABD'nin savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum" ifadelerini kullandı.