BM'den ABD ve Çin'e 'Soğuk Savaş'tan kaçınma' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Çin'e "yeni bir Soğuk Savaş'tan kaçınma" çağrısı yaparak iki ülkenin "tamamen işlevsiz" olan ilişkilerini onarmaları gerektiğini söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan Guterres, iki ülkenin iklim krizi konusunda işbirliği yapması ve ticaret ve teknoloji alanında daha kuvvetli müzakereler yürütmesi gerektiğini belirtti.

İki ülke arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerginliğe dikkat çeken Guterres, "Maalesef bugün sadece çatışmalar görüyoruz" diye konuştu.

Guterres, "İki güç arasındaki işlevli ilişkileri yeniden kurmamız gerekiyor. Aşılama sorunlarıa, iklim değişikliği sorunlarıa ve süper güçler başta olmak üzere uluslararası toplum içinde yapıcı ilişkiler olmadan çözülemeyen diğer küresel zorluklara dikkat çekmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki potansiyel jeopolitik ve askeri çatışma tehlikesine işaret eden Guterres, "Bir öncekinden farklı ve daha tehlikeli olabilecek ve baş edilmesi zor olacak olan Soğuk Savaş'tan ne pahasına olursa olsun kaçınmak gerekiyor" dedi.