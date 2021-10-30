Kayıp Suriyeli çocuk ölü bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriye uyruklu çocuk, metruk bir gecekondunun kömürlüğünde başına taşla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Dün akşam saatlerinde Altındağ'daki bir gecekondunun kömürlüğünde bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, ekmek almak için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan, 2 gün önce baba Hussaın H., tarafından kayıp bildiriminde bulunan aileyi olay yerine getirdi.

Aile, çocuğun kaybolan oğulları Muhammed H. olduğunu teşhis etti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yabancı uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. (İHA)