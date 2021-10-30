Eşinin şiddetinden kaçarken üçüncü kattan yere düştü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda C.Ö., eşi Y.Ö.'den şiddet görmeye başladı.

Alkollü olduğu öğrenilen eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen C.Ö., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı inmek için demir korkuluklara çarşaf astı. Çarşaftan tutunarak alt kata inmeye çalışan C.Ö. 3. kattan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de Y.Ö.'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)